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Адель после шестилетнего музыкального перерыва опубликовала начало новой песни

В конце ролика написано - "Easy on Me, 15 октября"

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Британская певица Адель опубликовала во вторник начало новой песни, которая, возможно, выйдет в ее четвертом студийном альбоме. В своем аккаунте в Twitter 15-кратная обладательница музыкальной премий Grammy, которая ранее не исключала ухода со сцены, разместила короткий 21-секундный ролик.

На черно-белом видео, которое сопровождается вступительным фортепьянным проигрышем, Адель в машине включает музыку и уезжает. Под конец ролика, который уже просмотрели 3,1 млн человек, написано - "Easy on Me, 15 октября". Название песни можно перевести с английского, как "Не будь строг со мной".

Это сообщение активизировало обсуждения среди поклонников творчества 33-летней уроженки Лондона о том, что новый альбом певицы, возможно, на подходе. Активные дискуссии в социальных сетях на этот счет начались на выходных, когда сразу на нескольких узнаваемых зданиях по всему миру - в Париже, Лондоне, Дубае и ряде городов США - появилась светящаяся проекция с числом 30.

На то, что речь может идти о новом альбоме певицы, указывали сразу два обстоятельства. Во-первых, она сама объявила, что до конца года планирует выпустить новый диск, во-вторых, все ее предыдущие альбомы имели сходное название. Так, дебютная пластинка, записанная в 2008 году, называлась "19", диск 2011 года - "21", а 2015 года - "25".

Шесть лет без нового альбома

Самым успешным из альбомов певицы стал второй студийный альбом "21", название которого означало возраст исполнительницы в момент его записи. Он возглавил чарты в 30 странах и собрал шесть статуэток Grammy, в каждой из заявленных категорий, включая престижную номинации "За лучший альбом". К настоящему моменту было продано более 31 млн копий диска.

В 2013 году за песню к фильму про приключения Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" Адель была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2018 году среди поклонников певицы активно обсуждалось заявление Адель о том, что она хочет уделять больше времени семье и воспитанию сына. Тогда многие британские газеты расценили это как объявление о завершении карьеры. И хотя официально эта информация никогда не была подтверждена, за последние шесть лет певица не выпустила ни одного альбома.

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