Союзы писателей Дагестана и Палестины договорились о сотрудничестве в области литературы

МАХАЧКАЛА, 5 октября./ ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между Союзами писателей Дагестана и Палестины подписали в махачкалинском Театре поэзии, сообщает во вторник пресс-служба Министерства культуры региона.

"Союз писателей Дагестана и Союз писателей Палестины подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась в Театре поэзии. Планируется регулярно обмениваться последними достижениями в области литературы, по переводу литературных материалов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что руководители творческих союзов Магомед Ахмедов и Мурад Аль-Судани планируют оказывать взаимопомощь и принимать участие в работе семинаров, поэтических фестивалей, конференций, организовывать обмен делегациями. Мурад Аль-Судани отметил, что многие палестинские писатели знают Дагестан благодаря книге Расула Гамзатова "Очаг мой, Дагестан".

"Расул Гамзатов был посланником своей страны, своего народа, своей культуры для всего мира. У нас много общего: любовь к родине и ее защита. Я не думаю, что есть такие писатели, как Расул Гамзатов, которые так бы понимали свою родину и превозносили ее до небес. Мы будем продолжать наше сотрудничество и поддерживать дружеские связи", - цитирует руководителя писательской организации Палестины пресс-служба Минкультуры Дагестана.

По словам министра культуры Дагестана Заремы Бутаевой, участие представителей литературного сообщества Палестины в праздновании 100-летия Расула Гамзатова, которое состоится в 2023 году, может стать объединяющим звеном.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.