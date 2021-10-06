СМИ: Netflix изменит реальный номер телефона из сериала "Игра в кальмара"

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Стриминговая платформа Netflix отредактирует сцены из южнокорейского сериала "Игра в кальмара", в которых показали реальный частный номер телефона. Как сообщила в среду газета The Korea Times, после выхода сериала владелец номера стал получать тысячи звонков и сообщений в день.

"Вместе с производственной компанией (Siren Pictures - прим. ТАСС) мы работаем над решением этого вопроса, включая редактирование тех сцен, на которых изображен номер телефона", - приводит газета заявление компании.

Как сообщает газета, Netflix призвала зрителей сериала воздержаться от дальнейших звонков и сообщений. При этом компания не сообщила о возможной компенсации владельцу телефонного номера.

Сериал впервые транслировался на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию.

В новом сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.