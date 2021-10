Игорь Бутман открыл традиционный джазовый фестиваль Sakhalin Jazz

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Трехдневный V музыкальный фестиваль Sakhalin Jazz открылся в среду вечером в Южно-Сахалинске на сцене киноконцертного зала "Октябрь" выступлением саксофониста и народного артиста России Игоря Бутмана и других музыкантов.

С 2017 года фестиваль проводился совместно с Японией и носил название "Сахалин - Хоккайдо Jazz". С прошлого года в роли организатора выступает только российская сторона - продюсерский центр Igor Butman Music Group и Сахалинская филармония. Фестиваль проходит при поддержке правительства Сахалинской области, регионального министерства культуры и архивного дела. Сам Игорь Бутман является ежегодным специальным гостем мероприятия, именно он подбирает участников и репертуар.

"Все задают вопросы: почему мы прилетаем, почему мы делаем фестиваль, что нас влечет сюда [на Сахалин], это обыденность и очередные гастроли? Нет, каждый раз, когда мы приезжаем на Сахалин, мы получаем такую колоссальную энергетику от всего, в первую очередь от зрителей, от всего, что происходит, и это все дает нам заряд на год. Если сейчас прошел бы год и мы не прилетели бы снова на Сахалин, то, конечно, здоровье наше было бы не такое хорошее. Наша страна начинает освещаться именно с Дальнего Востока - с Сахалина, и чем лучше освещается Сахалин, тем лучше освещается вся страна", - такими словами открыл фестиваль Бутман.

Помимо Бутмана выступили гитарист, победитель главного джазового конкурса планеты Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition Евгений Побожий и его трио, а также австралийская певица Фантине и ее группа. В этот же день сахалинцы смогли насладиться творчеством группы вибрафониста и композитора Иннокентия Иванова Seem For Jazz при участии солистов Южно-Сахалинского камерного оркестра.

В четверг на сцену выйдут джазовая певица и композитор Кристина Ковалёва и участники ее проекта "Христя в Намисти" (Амстердам, Санкт-Петербург). Во втором отделении концерта выступит трио российского пианиста, джазового импровизатора и певца Олега Аккуратова при участии Бутмана. Завершится фестиваль 8 октября большим концертом Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра, где он является художественным руководителем, и Фантине. Кроме того, программа фестиваля включает творческую встречу с Бутманом и мастер-класс Кристины Ковалёвой.