Более 16 тыс. мероприятий одобрены для включения в "Пушкинскую карту"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Эксперты одобрили 16 039 мероприятий для внесения в программу "Пушкинской карты", они уже размещены в афише программы. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой в среду по итогам заседания попечительского совета Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

"16 039 событий уже одобрены экспертными советами и размещены в афише программы "Пушкинская карта" на портале Культура.РФ. Это спектакли, концерты, образовательные мероприятия и творческие встречи", - сказали в секретариате.

Как отметила Голикова, к программе присоединились все 85 регионов России и 1 960 учреждений культуры, включая 114 федеральных, 831 региональное, 689 муниципальных и 326 частных. "Программа "Пушкинская карта" позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства, - добавила вице-премьер. - Данная мера социальной поддержки придаст новый импульс развитию всей отрасли культуры, повысит конкуренцию организаций культуры. Я надеюсь, что Государственный Пушкинский музей также предложит молодым людям новые, интересные и познавательные выставки".

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.