Российская премьера фильма "Будущее" откроет кинофестиваль в Новой Голландии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Премьерный для России показ итальянского фильма "Будущее" откроет II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Его программу, которая в 2021 году состоит из семи частей, организаторы представили журналистам в среду.

"Мне кажется, что у фестиваля уже, несмотря на его очень юный возраст, появилось собственное лицо, и это лицо - его программа. Молодые люди, которые ее представят, прекрасно реализуют ту задачу, которая на самом деле в России не представлена, - сказал на пресс-конференции президент фестиваля Александр Роднянский. - Кинематограф дебютный - не в смысле первый <...>, а дебютный в смысле свежий, смелый, дерзкий, бесстрашный, поисковый. <...> Мне кажется, что со своим развитием фестиваль с точки зрения знакомства со свежим и новым кино будет играть чрезвычайно важную роль как для зрителей, так и для профессионалов".

Как рассказал программный директор Алексей Артамонов, вечером 6 октября фестиваль на площадке Новой Голландии откроет российская премьера фильма "Будущее" режиссеров Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахер.

Конкурсы и спецпрограммы

В 2021 году программа фестиваля состоит из семи частей: конкурсы полного и короткого метра, а также пять блоков вне конкурса - документальное кино, фильмы российских режиссеров, выбор жюри, специальная программа "В центре внимания", состоящая из премьер и фестивальных хитов, а также хорроры.

В конкурсе и спецпрограммах фестиваля пройдут российские и петербургские премьеры лауреатов и участников киносмотров в Каннах, Венеции, Берлинале, "Сандэнс" и других. В их числе - "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера, "Мэрия" Фредерика Уайзмана, "Что мы видим, когда смотрим на небо?" Александра Коберидзе. Кроме того, зрителей ждут показы наиболее заметных фильмов начинающих российских режиссеров, среди них - картина "Мама, я дома" Владимира Битокова, "Обходные пути" Екатерины Селенкиной и другие.

Как отметил Артамонов, программа хорроров появилась в 2021 году с подачи генерального директора проекта "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской, ее будут курировать два молодых критика Максим Селезнев и Марат Шабаев. "Они выбрали интересный и необычный ракурс - это фильмы-слоубёрнеры, такой популярный и активно развивающийся поджанр фильмов-хорроров, фильмы очень медленные, минималистичные, которые построены не за счет внешних эффектов, а за счет внутреннего <...> напряжения. Ребята отбирали именно те фильмы, которые каким-то образом затрагивают или отражают нерв современности, конспирологические, гендерные и другие тревоги", - пояснил Артамонов.

В 2021 году в конкурсе короткого метра под кураторством кинокритика Андрея Карташова участвуют 22 фильма, причем это как студенческие работы, так и картины опытных режиссеров. В программу вошли, в том числе, победители короткометражных конкурсов Берлинале ("Дядя Тудор" Ольги Луковниковой), Роттердама ("Maat значит "земля" Фокса Макси) и другие фильмы.

Открытие новых имен

Частью фестиваля также стал проект "Кинолаборатория", реализуемый при поддержке программы "Hennessy Перспективы". Проект нацелен на то, чтобы открыть новые имена в отечественной киноиндустрии и популяризовать авторское кино из России на международном рынке.

В "Кинолаборатории" примут участие восемь проектов на стадии разработки и поиска финансирования, их отобрали в рамках открытого конкурса. Их режиссеры и продюсеры пройдут индивидуальные менторские курсы с международными экспертами, и три лучших проекта получат награды: два - денежные призы по 500 тыс. рублей на дальнейшее развитие, а третий - грант в размере 3 млн рублей для полноценной реализации короткометражного фильма и серию консультаций при подаче работы на международные фестивали.

Жюри

В жюри основного конкурса в 2021 году вошли кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале Барбара Вурм, режиссер и сценарист, участник программ Каннского и Венецианского кинофестивалей Адильхан Ержанов, а также искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала "Искусство кино" Зара Абдуллаева.

Фильмы конкурса короткометражек будут оценивать кинокритик Василий Корецкий, видеохудожница и режиссер Майя Швейцер, а также экспериментальный режиссер и художница Маша Годованная. Российские кинокартины на конкурсе будет оценивать национальное жюри, в которое вошли исследователь кино, куратор Московского международного фестиваля экспериментального кино Дмитрий Фролов, сценарист и режиссер Мария Игнатенко и продюсер Сергей Корнихин.

Призы и площадки

В полнометражном конкурсе предусмотрели два денежных приза: Гран-при в размере €15 тыс. и приз жюри в размере €10 тыс. В короткометражном конкурсе вручат три приза по €5 тыс. каждый.

Фестиваль будет проходить по 13 октября, его основными площадками станут новый Актовый зал "Дома 12" в Новой Голландии и киноцентры "Родина" и Дом кино. Как отметил программный директор, фестиваль завершит российская премьера американо-британского фильма "Сувенир: Часть 2" режиссера Джоанны Хогг.