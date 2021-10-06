Выставка Русского географического общества об ученых, космосе и войне открылась в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Выставка Русского географического общества, рассказывающая об ученых, изучении космоса, о Великой Отечественной войне, открылась 6 октября в Улан-Удэ. Посетители могут увидеть личные вещи Юрия Гагарина, военные артефакты, редкие архивные фотографии, познакомиться с малоизвестными биографическими материалами советских военачальников.

"Сегодня в физкультурно-спортивном комплексе открылась выставка РГО, она проводится совместно с Министерством обороны Российской Федерации при поддержке правительства Бурятия. Первыми гостями выставки стали ветераны, кадеты, юнармейцы и военнослужащие", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

На площадке можно увидеть материалы Бурятского отделения Русского географического общества, экспонаты поискового отряда "Рысь".

"Сегодня очень много делается Русским географическим обществом и армией для того, чтобы были открыты новые моменты в истории не только России, но и мира. Делается для того, чтобы мы любили нашу великую страну, бережно относились к тому, что было до нас", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского.

18 августа 1845 года император Николай I издал повеление о создании Русского географического общества, "коего цель состоит в разрабатывании отечественной географии, статистики и этнографии". Сегодня РГО является старейшей из действующих российских общественных организаций, она располагает 85 региональными отделениями.