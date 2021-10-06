В Омской крепости открылась экспозиция о пребывании Достоевского на каторге

ОМСК, 6 октября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Экспозиция, посвященная пребыванию на омской каторге писателя Федора Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечают в России в 2021 году, открылась 6 октября в Омской крепости. Директор этого культурного центра историк и педагог Василий Минин пообещал в беседе с корреспондентом ТАСС, что посетители экспозиции не только смогут прочувствовать на себе условия, в которых находился писатель, но и узнают неизвестные обстоятельства его заключения в остроге.

"Мы заводим людей в здание инженерной мастерской, где Достоевский работал, бывал во время пребывания на каторге. Участники экскурсии смогут стать непосредственными участниками событий тех лет - переодеться в робу заключенного, одеть кандалы и прошествовать в таком виде с телегами, на которых заключенные, в том числе Достоевский, возили сделанные ими кирпичи", - рассказал Минин.

На экскурсии посетители узнают, что те суровые условия, о которых Достоевский рассказывал в письмах брату и позднее в своем произведении "Записки из Мертвого дома", на самом деле были вполне приемлемыми по тем временам. "Понятно, что Достоевский, который был дворянином и вырос в благополучной семье, так воспринял каторгу, - отметил Минин. - Но на самом деле генерал Петр Капцевич, руководивший в 30-х годах XVIII столетия внутренними войсками, приложил огромные усилия для смягчения этих условий". В частности, ввели теплые перевалочные пункты на пути следования заключенных, обозы, которые везли вещи. На самой каторге у заключенных была теплая одежда, сносное питание, регулярно проводились медосмотры и даже организовывалась баня. "Эта информация появилась совсем недавно, - сказал директор комплекса "Омская крепость". - И теперь очевидно, что без всего этого не было бы того Достоевского, которого знаем мы сейчас".

По словам Минина, многие жители Омска даже не знают, что судьба знаменитого писателя имеет непосредственное отношение к сибирскому городу. Созданная экспозиция, которая включает три локации о завоевании Сибири, основании Омска и об участии сибиряков в Отечественной войне 1812 года, позволит посетителям лучше понять важнейшую роль омского региона в Российской империи.

Достоевский и Омск

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 года по 1854-ый. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевского сослали в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, там он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге он написал и "Записки из Мертвого дома".