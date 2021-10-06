МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бразильский писатель Пауло Коэльо рассказал рецепт "простого слога" в своих книгах и отметил, что писать понятно и коротко гораздо сложнее, чем "умничать". Об этом он сообщил в среду на онлайн-презентации в ТАСС новой иллюстрированной серии "Коэльо. Избранное".

Отвечая на вопрос о критике в адрес своих произведений со стороны людей, которые считают его слог чрезмерно упрощенным, Коэльо сказал, что быть простым - сложная работа.

"Сейчас скажу каламбур, но - легко быть сложным. Если посмотреть на черновую версию любой моей книги, которую я когда-либо писал, в ней обычно в пять раз больше страниц, чем в финальной версии верстки. У людей есть патологическая тяга к тому, чтобы постоянно слишком долго объяснять, умничать, мне это не надо", - отметил он. В качестве примера автор "Алхимика" привел снег. "Ведь если смотреть на снег? Он белый, но красивый. Представьте, если бы мы жили в мире, где у снега был бы не один цвет, а сто. Это был бы кошмар! Как это описывать? Как про это говорить? Простоты очень-очень сложно достичь. Любой человек может быть сложным, но объяснить какую-нибудь историю так, чтобы читатель сам заполнял пустоты, бреши, пробелы, это крайне сложная работа", - заметил он.

"Коэльо. Избранное" включает культовые романы автора, философскую притчу "Лучник", впервые опубликованную на русском в 2021 году. Вторая книга серии - иллюстрированное переиздание "Алхимика".

Общий тираж книг Пауло Коэльо превысил 320 млн экземпляров в 170 странах. Наиболее известным произведением является опубликованная в 1988 году философская притча "Алхимик". Она вышла на 88 языках общим тиражом более 85 млн экземпляров и включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый роман в мире.