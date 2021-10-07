Шведская академия назовет имя лауреата Нобелевской премии по литературе

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Шведская академия объявит в четверг имя лауреата Нобелевской премии 2021 года в области литературы. Согласно завещанию Альфреда Нобеля (1833-1896), премия в данной области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Что действительно имелось в виду под "идеалистическим произведением", до сих пор является предметом споров.

Премия 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Награда вручена за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее". "Она принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы, - пояснил председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон на пресс-конференции в Шведской академии. - В ее поэзии присутствует много юмора и остроумия".

В ноябре 2018 года академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе, который начал работать с 1 февраля следующего года. А с 1 июня 2019 года в академии появился новый постоянный секретарь - профессор литературы Гётеборгского университета Матс Мальм. Именно он назовет в 14:00 мск имя нового Нобелевского лауреата, а Андерс Ульссон расскажет об этом писателе или поэте.

Выдвижение кандидатур

Кандидатуры имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам в разных странах с тем, чтобы они предложили кандидатов. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла определить сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить список до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью. Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держится в строжайшем секрете. Полный список номинантов этого года рассекретят лишь через 50 лет, а документы можно будет посмотреть в архиве Шведской академии в здании Стокгольмской биржи в Старом городе в 2071 году.

Например, из открытых в этом году архивов стало ясно, что кандидатура Александра Солженицына (1918-2008), которому в 1970 году Нобелевскую премию по литературе присудили "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы", была выдвинута на эту награду в том году вместе еще с 75 претендентами. Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии Солженицын смог после высылки из СССР - 10 декабря 1974 года. В 1970 же году в седьмой раз на премию был номинирован и Владимир Набоков, однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало.

Среди названных 50 лет назад имен было много известных литераторов: бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Бёлль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Тарьей Весос.

Споры вокруг лауреатов

Когда речь заходит о премии по литературе (а также о премии мира), выбор Шведской академии обычно вызывает наибольшее число вопросов как у общественности, так и у экспертов. Например, уже первый лауреат в 1901 году - французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом - был воспринят крайне неоднозначно. Группа деятелей культуры королевства, включавшая писательницу Сельму Лагерлёф и художника Андерса Цорна, во главе с писателем Августом Стриндбергом выступила тогда против решения Шведской академии, которая, по их мнению, должна была премировать Льва Толстого как наиболее значимого представителя мировой литературы.

Когда Шведская академия защищает свой выбор лауреатов, то утверждает, что речь не идет о политике, репрезентативном выборе литератора из какой-то страны или какого-то пола, а только о литературе. Но знатоки давно ставят этот аргумент под сомнение.

Претенденты этого года

Среди фаворитов 2021 года вновь значится французская писательница Мариз Конде, которой в 2019 году в Стокгольме была вручена Альтернативная Нобелевская премия по литературе, учрежденная Новой академией Швеции, и за которую тогда в интернете проголосовало больше всего библиотекарей Швеции, а также ее соотечественница Анни Эрно. Предполагается, что награду могут также получить родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, норвежские драматург Юн Фоссе, писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад.

Уже который год подряд среди возможных победителей значатся сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками. Эксперты также отмечают, что лауреатами давно не становились представители Африки и вообще неевропейских или североамериканских стран. Исходя из этой логики, премия может достаться сомалийскому писателю Нуруддину Фараху или нигерийской писательнице Чимаманде Нгози Адичи. Вновь в шведских СМИ среди претендентов назывались имена россиян Людмилы Улицкой и Владимира Сорокина.

Букмекерские интернет-сайты начали принимать ставки на лауреатов Нобелевской премии в области литературы 19 лет назад. Любители азартных игр называли правильное имя уже много раз. Сегодня в верхних строчках списка значатся Анни Эрно и Нгуги Ва Тхионго (8 к 1), Харуки Мураками (10 к 1), канадские литераторы Маргарет Этвуд (10 к 1) и Энн Карсон (12 к 1), Джамайка Кинкейд, Людмила Улицкая, Мариз Конде и венгерский драматург Петер Надаш (12 к 1).

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 603 раза. Лауреатами стали 934 человека и 28 организаций, из них в области литературы - 117 писателей и поэтов.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Но второй год подряд из-за пандемии она состоится в онлайн-формате.

Медали и дипломы лауреаты получат дома - через посольства Швеции в разных странах или из рук бывших лауреатов. Церемония вручения Нобелевских премий будет транслироваться из ратуши Стокгольма, на месте будет небольшая аудитория.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн крон ($1,14 млн по текущему курсу).