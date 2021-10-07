Московский театр Et Cetera представит премьеру классической комедии Скриба "Стакан воды"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина представит в четверг первую премьеру нового, 29-го по счету, сезона, которой станет спектакль по пьесе Эжена Скриба "Стакан воды" в постановке народного артиста РФ, режиссера Бориса Морозова. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Никольская.

"Сегодня мы показываем премьеру спектакля "Стакан воды", который по пьесе Эжена Скриба поставил известный режиссер Борис Морозов, бывший худрук Театра Российской армии. Он был приглашен на постановку в Et Cetera нашим худруком Александром Калягиным", - сказала Никольская.

Комедия "Стакан воды" была написана французским драматургом Эженом Скрибом в 1840 году. "Пьеса имеет огромную сценическую историю, ставилась во многих театрах мира. Первая постановка в России была осуществлена в Малом театре, премьера состоялась 1 декабря 1915 года, в ней участвовали М. Ермолова, Е. Лешковская, А. Южин и другие знаменитые актеры прославленной труппы", - напомнила собеседница агентства.

"Стакан воды" - это классическая комедия, которая остается актуальной уже на протяжении полутора веков", - подчеркнула она. "Политические интриги остроумно соседствуют с любовными, лихо переплетаются, становятся зависимыми друг от друга. А в результате судьбы стран, охваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство другой и искренняя любовь третьей", - обозначила сюжет пресс-атташе Et Cetera.

По ее словам, спектакль создан Борисом Морозовым в классическом варианте. "Он поставил классический спектакль по классической комедии. Нарядил всех героев в красивые исторические костюмы, надел на них парики, поместил их в красивое дворцовое пространство", - сказала Никольская, добавив, что сценографом выступила Анастасия Глебова, художником по костюмам стал Андрей Климов, а художником по свету - Андрей Абрамов. В постановочную группу вошли также композитор - заслуженный деятель искусств РСФСР Григорий Гоберник и хореограф Анна Гилунова.

Исполнителями ролей выступают Наталия Житкова, заслуженная артистка РФ Наталья Благих, заслуженный артист РФ Николай Козак, Егор Гордиенко, Кристина Гагуа и другие, перечислила пресс-атташе.

Режиссер о постановке

Свой комментарий накануне премьеры дал постановщик спектакля Борис Морозов. "Я очень благодарен Александру Александровичу Калягину за приглашение на постановку в театр Et Cetera, - сказал он. - Я ведь не был готов к тому, что окажусь вне своего театра. Я выходил из пандемии, придумав, как переработать репертуарный план Театра Российской армии, худруком которого тогда являлся, но со мной как раз решили не продлевать договор. И после такой ситуации первый звонок был именно от Калягина с предложением сделать спектакль. В этот момент протянутая рука - она дорогого стоит, хотя в принципе мы говорили о сотрудничестве еще несколько лет назад. Но тогда это было трудно сделать, был свой театр. А сейчас получилось, чему я очень рад".

Что касается выбора пьесы для постановки, то, как заверил Морозов, "это название возникло вместе с театром". "Очень важно, что при выборе пьесы существовал творческий контакт с театром, литературной частью, с Александром Калягиным - это был совместный поиск, мы вместе решали, какую пьесу выбрать. Для меня были важны слова о том, что театр стремится открыть какое-то название, пусть давно забытое, не ставившееся, и в этом он видит свое репертуарное движение. Мной же пьеса Скриба "Стакан воды" давно была определена в режиссерский портфель, и время от времени я мыслями к ней возвращался, думал о постановке", - заявил режиссер.

"Хотелось сделать очень "чистый" спектакль, где звучала бы мысль, где звучало бы слово, где звучала бы интрига, где звучал бы артист. Накануне премьеры я чувствую, что спектакль на хорошем творческом ходу - и есть это ощущение творческого состояния, азарта - азарта легкого, который обязательно должен быть на выпуске именно этой пьесы, этого автора. Есть предвкушение, что все получится", - поделился режиссер.

Согласно афише, премьерные показы спектакля "Стакан воды" пройдут в Театре Et Cetera 7, 8 и 15 октября, проинформировали в пресс-службе.