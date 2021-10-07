В Сиракузах на Сицилии начались съемки новой части саги об археологе Индиане Джонсе

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Действие нового фильма - пятого по счету - о похождениях археолога Индианы Джонса будет происходить в обрамлении настоящих археологических памятников. Как сообщило в среду агентство ANSA, съемки фильма с Харрисом Фордом в главной роли начались в городе Саракузы на острове Сицилия - одном из известных центров древней греческой и римской истории.

Съемочная площадка развернулась в археологическом парке Неаполис, известном такими достопримечательностями, как античный греческий театр и пещерой Ухо Дионисия. Как удалось подсмотреть журналистам, вырытая еще в греко-римские времена пещера, прозванная так художником Караваджо (1571-1610) за схожесть формы с человеческим ухом, была превращена в шахту. Средневековая крепость Маньяче, расположенная на высоком мысе Сиракуз, тоже оказалась задействована. Вокруг нее звучали бутафорские взрывы и выстрелы. В связи со съемками портовые власти запретили судоходство в морской зоне у замка.

Мэр Сиракуз Франческо Италия отметил, что подобное масштабное кинопроизводство в городе представляет огромные возможности. "Мы принимаем более 800 человек, задействованных в проекте, а лучшей рекламы городу, чем появление в таком кино, не придумать", - сказал он.

Помимо Сиракуз, продюсеры, среди которых создатели приключенческой саги Стивен Спилберг и Джордж Лукас, выбрали другие города Сицилии - Трапани, Сан-Вито-Ло-Капо, Чефалу, который неоднократно использовался разными кинематографистами, а также Сегеста. Этот древний греческий город представляет собой археологический памятник с прекрасно сохранившимся античным храмом, возвышающимся над окрестностями.

Об идее снять пятую часть саги первые сообщения стали появляться еще несколько лет назад, однако реальные очертания будущий фильм начал приобретать к 2020 году, когда режиссером стал Джеймс Мэнголд, перехватив уже запущенный проект. Выход на экраны запланирован на июнь 2022 года. Первая серия о суперархеологе с Фордом вышла в 1981 году. Потом последовали фильмы в 1984 году и 1989 году. Последняя - четвертая - часть была сделана в 2008 году и считается наименее удачной. Режиссером всех четырех картин выступил Стивен Спилберг, тогда как автором идеи был Джордж Лукас.