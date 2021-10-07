Театральное пространство "Арт-платформа" откроется в Москве 4 ноября

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новое театральное пространство "Арт-платформа" откроется 4 ноября в Новом манеже в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе московского продюсерского центра.

"В Москве 4 ноября состоится открытие нового театрального пространства "Арт-платформа" в Новом манеже. Напомним, что "Арт-платформа", структурное подразделение московского продюсерского центра, создана для поддержки и развития актуального театрального искусства. Куратором театрального пространства выступит режиссер Дмитрий Бикбаев", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что сегодня в "Арт-платформу" входят свыше 120 независимых театральных коллективов Москвы.

"Открытое театральное пространство разместится в Новом манеже (Георгиевский переулок 3/3). Новый театральный зал-трансформер будет вмещать до 300 мест. Выставочная деятельность Нового манежа при этом не будет прекращаться. Первым масштабным проектом открытого театрального пространства станет реализация международной театральной программы ТеатрONstage, которая стартовала 1 октября сентября. Заявки на участие принимаются до 11 октября", - сказал собеседник агентства.

Официальное открытие пространства состоится 4 ноября в рамках всероссийской акции "Ночь искусств 2021". В событии примут участие представители независимых театров, популярные деятели театральной индустрии, режиссеры, менеджеры и художественные руководители ведущих театров Москвы.