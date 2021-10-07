Фестиваль "Ойка" представит 19 фильмов уральских режиссеров в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Первый фестиваль "Ойка" представит 19 фильмов режиссеров Уральского федерального округа и Пермского края с 8 по 10 октября в кинотеатре "Заря" в Екатеринбурге. Также до 16 октября ряд фильмов увидят жители Челябинска, Перми и Нижнего Тагила. Об этом сообщил организатор кинофестиваля, ведущий киноклуба "Последний ряд" Артем Белоусов в Уральском региональном центре ТАСС в четверг.

"На фестиваль было прислано 64 фильма, причем география фестиваля очень широкая - нам присылали фильмы из Нижневартовска, <…> Ханты-Мансийска, <…> Екатеринбурга, <…> Челябинска, <…> Перми, [также] к нам присылали фильмы из очень небольших городов Урала, даже из одной деревни Пермского края, из города Магнитогорска, города Александровска. <…> Из 64 фильмов было отобрано 19 в основной конкурс", - рассказал Белоусов. Фестиваль уже открылся в Нижнем Тагиле и Челябинске, 16 октября откроется в Перми, но основной площадкой станет Екатеринбург.

Главную награду фестиваля разработала и создала уральская художница Алиса Горшенина. "Для нас было очень важно связать фестиваль с архаикой Урала, с его региональными особенностями. И поэтому мы взяли за основу имя мансийского бога оленьих стад Нер-Ойка, также на Урале есть такая гора, которая названа в честь этого бога", - поделился историей наименования фестиваля Белоусов.

Он отметил, что принимались работы и начинающих режиссеров. Член жюри фестиваля, блогер, историк кино, автор книги "Справочник кинопижона" Алексей Смагин также добавил, что конкурсная комиссия получила работы разных жанров, в том числе анимационное кино, документалистику, игровое кино. Большинство из направленных работ - короткометражные.

Программа фестиваля разбита на три блока - "Быль и явь Урала" об истории территории и местных традициях, "Чудская летопись" о жителях Урала, "Внутри уральского моря" про внутреннюю миграцию и внутренние проблемы. Оценят кинокартины историк кино, краеведы и режиссер фильма "Стендап - это боль", который выиграл на XXX международном фестивале "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге, Сабрина Карабаева.