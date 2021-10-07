Милош Бикович и Никита Ефремов могут сняться в мелодраме "Семья на ветру"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Актеры Милош Бикович и Никита Ефремов планируют сняться в мелодраме "Семья на ветру" режиссера Елизаветы Болычевой. Об этом рассказал на очной защите игровых проектов в Минкультуры РФ продюсер Александр Котт.

"В этом фильме согласился сниматься неотечественная звезда отечественного кино Милош Бикович. Он прочел сценарий и сразу дал согласие", - сказал Котт. Он также добавил, что участие в проекте подтвердил Никита Ефремов.

Фильм представлен в секции авторского кино на очной защите в Минкультуры. Режиссером и автором сценария выступает Елизавета Болычева. "Это история двух московских семей. Наши главные герои - Мика и Нина - живут в соседних подъездах. У него болезненная привязанность к матери, у нее сложные отношения с братом, и это мешает им быть вместе. Каждый из них по-своему преодолевает кризис 30 лет. Конечно, в итоге побеждает любовь", - поделилась она.

Создатели фильма "Ника" о судьбе советской поэтессы Ники Турбиной планируют выпустить картину в 2022 году. Проект расскажет о жизни известной в советское время поэтессы, которая прославилась благодаря своему творчеству в возрасте семи лет. В юном возрасте выступала со стихотворениями, снималась в кино, но позднее интерес к ней начал угасать. Турбина погибла в 27 лет. Режиссерами ленты стали дебютантка Василиса Кузьмина, которая также написала сценарий вместе с Юлией Гулян, и Александр Андрющенко. Роль Ники в картине исполняет актриса Лиза Янковская, мать поэтессы играет Анна Михалкова.

Режиссер Юрий Мороз претендует на поддержку Минкультуры с картиной "Лунатики", где Виктория Исакова исполнит одну из главных ролей. Фильм расскажет о непростых отношениях в семье, его премьера может состояться в 2023 году.

Режиссер Элла Манжеева представила лирическую комедию "Счастье" о молодом юристе, чья идеальная жизнь и блестящая карьера оказываются под угрозой с появлением собаки. Выход фильма запланирован на 2023 год. Кроме того, режиссер Сергей Черников работает над криминальной драмой о борьбе нескольких подростков с группой распространителей наркотиков "Сломанные крылья".