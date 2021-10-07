В кинотеатре "Художественный" пройдет зрительская премьера фильма "Маленькая мама"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Зрительская премьера фильма "Маленькая мама" пройдет 14 октября в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Четырнадцатого октября 2021 года в 19:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится зрительская премьера новой картины "Маленькая мама" режиссера Селин Сьяммы о том, как важно вовремя узнать своих родителей. Специально для показа Селин Сьямма записала видеообращение для зрителей", - сказал собеседник агентства.

Согласно сценарию фильма, восьмилетняя Нелли вместе с родителями приезжает в загородный дом и в лесу встречает ровесницу. Ее зовут Марион - как и маму главной героини.

"Француженка Селин Сьямма наделала много шуму в интеллектуальных и псевдоинтеллектуальных кругах костюмной камерной психодрамой "Портрет молодой женщины в огне" (ее считают современным феминистским манифестом). "Маленькая мама" - тоже своеобразный манифест, на сей раз утверждающий нелинейное течение времени. О том, что настоящее, прошлое и будущее не следуют одно за другим, а существуют параллельно и совсем рядом, неустанно долдонит миру Кристофер Нолан, но Селин Сьямма придает этой теории детскую непосредственность, ведь в неповрежденном сознании детей все действительно рядом", - приводятся в сообщении слова программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина.

В пресс-службе добавили, что мировая премьера новой картины французского режиссера Селин Сьямма состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля 2021. Российская премьера фильма прошла этим летом на зрительском кинофестивале "Новая женственность" в кинотеатре "Художественный". Лента выйдет в прокат с 21 октября.