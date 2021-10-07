Центр имени Вс. Мейерхольда откроет 8 октября новую площадку

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новая сцена откроется в пятницу, 8 октября, в стенах Центра имени Вс. Мейерхольда. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в четверг директор Центра Елена Ковальская.

"Наша площадка довольно большая, она рассчитана на 300 мест, но и ее очень мало. Запрос художников и зрителей к такого типа современному театру гораздо выше. Поэтому мы построили новую площадку на 100 мест. Работа заняла три года. И мы гордимся тем, что можем предложить этот новый ресурс негосударственным компаниям театральным, и не только московским, но и региональным", - сказала она.

По ее словам, это сцена-трансформер, которая позволяет выстраивать разные конфигурации зрительного зала и сценического пространства, сцена будет подстраиваться под нужды художника, зрителей и под спектакль.

Новая сцена будет открыта 8 октября спектаклем "Space X" Независимой театральной группы "Театр post".

Центр им. Вс. Мейерхольда представляет собой площадку для независимых театральных компаний и резидентов (режиссеров, актеров, художников). В нем проходят спектакли, междисциплинарные постановки, дискуссии, кино- и телесъемки, фестивали. Одним из основных направлений деятельности центра является сохранение и развитие наследия Всеволода Мейерхольда, творческое осмысление его метода "условного театра". 12 февраля 2021 года исполнилось 20 лет со дня открытия в Москве собственной площадки Центра имени Всеволода Мейерхольда.

В центре расположены большой зал-трансформер вместимостью 300 зрителей, "Зеленое фойе" (пространство для презентаций и дискуссий) вместимостью 200 человек, "Черный зал" на 60 зрителей для показа камерных постановок, "Белый зал" на 30 человек для мастер-классов и репетиций, гримерные и административные помещения, кафе. Теперь появится еще и новая площадка.