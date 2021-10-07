В 2022 году выйдет сериал о группе "Король и Шут"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сериал о становлении группы "Король и Шут", взаимоотношениях внутри коллектива и погибшем фронтмене Михаиле "Горшке" Горшеневе выйдет на "КиноПоиске" в 2022 году, одним из продюсеров станет вокалист и автор песен Андрей "Князь" Князев. Об этом сообщает в четверг пресс-служба видеосервиса.

"Король и Шут" это не просто группа - это эпоха. Эпоха сложная и драматичная, эпоха перемен и первой свободы, поражений и разочарований. До сих пор творчество "КиШ" находит отклик у людей, мы точно знаем это по нашей аудитории. Мы хотим показать историю людей, полную эмоций и событий", - рассказал шоураннер "Яндекс.Студии" Дмитрий Нелидов, которого процитировали в пресс-службе.

Производством проекта занимается компания "Лига Фильм" сопродюсера сериала Игоря "Панкера" Гудкова, который снял три фильма-концерта коллектива - "Праздник Скоморох", "Ели мясо мужики" и "На краю". Над последним перед своей смертью в 2013 году также работал Михаил Горшенев. Сценаристом сериала станет Дмитрий Лемешев, режиссером - Рустам Мосафир, оператором - Никита Рождественский.

"Когда ко мне с этой идеей пришел Игорь Гудков, я сразу согласился, ведь Панкер - это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах. Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом", - подчеркнул Князев.

Согласие на создание проекта дали родственники Горшенева, на данный момент проводится кастинг актеров.