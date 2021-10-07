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Нобелевская премия

Минкультуры Танзании назвало успехом для всей Африки присуждение Нобелевской премии Гурне

Он стал шестым по счету писателем из Африки, который получил эту награду

ПРЕТОРИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Присуждение родившемуся на территории современной Танзании писателю Абдулразаку Гурне Нобелевской премии по литературе 2021 года является успехом всей Африки. Об этом заявили в четверг в правительстве Объединенной Республики Танзания.

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"Мы поздравляем танзанийского писателя Абдулразаку Гурне с присуждением Нобелевской премии по литературе, - отметило министерство культуры, искусства и спорта на своей странице в Twitter. - Ваша победа - это также победа для Танзании и Африки".

Абдулразак Гурна стал шестым по счету писателем из Африки, который завоевал Нобелевскую премию по литературе с момента ее появления в 1901 году. За это время премию получили 118 литераторов.

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ТанзанияНобелевская премия
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