Минкультуры Танзании назвало успехом для всей Африки присуждение Нобелевской премии Гурне

ПРЕТОРИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Присуждение родившемуся на территории современной Танзании писателю Абдулразаку Гурне Нобелевской премии по литературе 2021 года является успехом всей Африки. Об этом заявили в четверг в правительстве Объединенной Республики Танзания.

Отчаяние, угнетение, люди без родины. О чем романы нобелевского лауреата Абдулразака Гурны

"Мы поздравляем танзанийского писателя Абдулразаку Гурне с присуждением Нобелевской премии по литературе, - отметило министерство культуры, искусства и спорта на своей странице в Twitter. - Ваша победа - это также победа для Танзании и Африки".

Абдулразак Гурна стал шестым по счету писателем из Африки, который завоевал Нобелевскую премию по литературе с момента ее появления в 1901 году. За это время премию получили 118 литераторов.