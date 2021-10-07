Выставку, посвященную образам семьи народов Евразии, открыли на музейном форуме ШОС в Туле

ТУЛА, 7 октября. /ТАСС/. Фотовыставку "Люди одного очага. Образ семьи народов Евразии", подготовленную Российским этнографическим музеем, открыли в пятницу в Тульском кремле в рамках I международного музейного форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба этнографического музея.

"Фотографии из собрания музея показывают своеобразную летопись семейной жизни народов Шанхайской организации сотрудничества начала XX века: запечатленные мгновения позволяют увидеть общее и особенное в семейных традициях как безусловной ценности для каждого народа", - говорится в пресс-релизе.

Основные разделы выставки сопровождаются пословицами и поговорками о семье. "Только осмысляя прошлое, мы сможем стать более открытыми и готовыми к диалогу. Это те незыблемые правила, на которых всегда держались семейные традиции и устои", - отметила директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

На открытии экспозиции статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что после экспонирования в Тульском кремле стендовую выставку покажут в ряде малых исторических городов региона.

Музейный форум стран ШОС проходил в Туле 7 октября, он стал площадкой для презентации культурного потенциала российских регионов для зарубежных партнеров. В мероприятиях участвовали представители министерств культуры и других профильных структур из стран-членов ШОС и стран-наблюдателей, руководители ведущих художественных, исторических, военно-исторических, этнографических, археологических, природных, научно-технических, духовных, мемориальных музеев.