Премьера ночного спектакля "Розовое платье" состоится в МХАТ им. Горького

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. МХАТ им. М. Горького представит 8 октября премьеру спектакля "Розовое платье" в постановке художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Это необычная постановка. Мы это осознаем. Но не хотелось ограничиваться повторением традиционных форм, которые за столетие с лишним существования чеховских текстов сложились", - заявил журналистам накануне премьеры Бояков.

"Розовое платье" - сиквел пьесы Антона Чехова "Три сестры", зрителям предлагается заглянуть в будущее героев этого произведения писателя и увидеть его глазами героини Наташи Прозоровой. Пьесу написала современный драматург Наталия Мошина. Спектакль "ночной", начинается в 21:00 и играется в один день с постановкой "Три сестры", в нем используются декорации легендарного спектакля Владимира Немировича-Данченко.

Режиссер отметил, что создатели спектакля думали не только о том, как ранее ставили Чехова или спектакли о писателе и его героях, но и ориентировались на то, что Чехов был великим новатором.

"Радикальность его пьес, которые сегодня нам кажутся абсолютно классическими, каноническими, я думаю, что превосходит радикальность многих сегодняшних самых острых, самых авангардных опусов", - сказал он.

Постановку разделили на два части, первая из которых проходит в фойе театра, где зрители размещаются за столиками. Здесь им рассказывают о персонажах пьесы Чехова, самом авторе, а потом предлагают переместиться в зал Большой сцены.

"Мы уже обнаружили, что есть определенная категория людей, которые принципиально хотят попасть на "Три сестры", а потом на этот спектакль. Хотя, естественно, билеты будут продаваться отдельно. И публика заинтересуется вот этим сюжетом ночной экскурсии. В современном театре очень популярен этот жанр - спектакль-променад, спектакль-путешествие", - отметил худрук МХАТ им. Горького.

Чеховские герои глазами Наташи

Главную роль Наташи Прозоровой исполняет Ирина Линдт. Она призналась журналистам, что в первые дни даже сомневалась, что успеет выучить слова - около 40 страниц текста за срок чуть больше месяца. "У меня не было такого опыта, чтобы выучить в такие короткие сроки столько текста. Тут рецепт один: с утра до вечера ты держишь перед собой эти листы, записываешь в наушники, едешь, слушаешь, приезжаешь, читаешь", - рассказала актриса.

Линдт предстает в роли героини, которой за 50 лет, она работает в театре уборщицей. Она вспоминает, как пролетела ее жизнь, и дает свою оценку чеховским персонажам.