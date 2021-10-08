Документальный фильм о Поленове снимут в рамках празднования 180-летия со дня его рождения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова рассчитывает провести ряд мероприятий в связи со 130-летием усадьбы В. Д. Поленова на Оке и 180-летием со дня рождения художника, в том числе снять о нем фильм и организовать ретроспективную выставку. Об этом сообщила в пятницу директор учреждения Наталья Поленова на рабочей встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"В следующем году 130 лет усадьбе В. Д. Поленова, а в 2024 году - 180 лет Василию Дмитриевичу. Мы хотели бы достойно отметить эти две даты и рассказать еще больше о самом художнике и о местах, связанных с ним. Мы бы хотели провести в Санкт-Петербурге, где родился и вырос Василий Дмитриевич Поленов, монографическую выставку по типу той, что прошла в Третьяковской галерее к 175-летию художника", - привели в пресс-службе Минкультуры РФ слова Поленовой.

По словам директора учреждения, музей планирует провести ретроспективную выставку мастера в Русском музее в партнерстве с Государственной Третьяковской галереей и Российской академией художеств, а также организовать международный проект, посвященный живописцу. Помимо этого, будет снят документальный фильм о художнике.

Кроме того, Поленова рассказала о планах создания музея и просветительского центра на основе Дома театрального просвещения им. В. Д. Поленова, которому предстоит реставрация. В здании планируется провести реставрацию фасадов, кровли и интерьеров. Экспозиция расскажет об общественной, просветительской и театральной деятельности художника. Работы по реставрации ожидаются и на объектах культурного наследия, входящих в ансамбль усадьбы В. Д. Поленова на Оке.

"В вопросах реставрации зданий необходимо двигаться поэтапно, важно сохранить поток посетителей в усадьбе. В рамках празднования юбилея Поленова постараемся совместно проработать насыщенную экспозиционную программу, значимым проектом станет также документальный фильм про художника", - сказала министр культуры РФ.