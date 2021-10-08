Новым худруком театра "Ромэн" в Москве стал Николай Сергиенко

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Новым художественным руководителем Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" назначили Николая Сергиенко. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Новым художественным руководителем Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко. Ранее он занимал должность заместителя художественного руководителя театра", - говорится в сообщении.

"Это огромная ответственность. Свою миссию я вижу в сохранении традиций, заложенных основателями театра и приумноженных Николаем Алексеевичем Сличенко. Одни из важнейших задач - популяризация театра, цыганского искусства, укрепление межкультурных и межнациональных связей, укрепление имиджа театра. Театр "Ромэн" - национальная гордость, единственный профессиональный цыганский театр в мире. Я буду придерживаться той концепции развития театра, которая была разработана с Николаем Алексеевичем Сличенко. Мы будем стремиться шагать в ногу со временем. Есть очень много задумок и планов, которые хотелось бы претворить в жизнь", - сказал Сергиенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Сергиенко в 1969 году пришел в театр "Ромэн" на должность артиста драмы. В 1988 году он окончил Высшие режиссерские курсы Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (сейчас - Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Самостоятельно ставил спектакли "Трактирщица", "Клятва", "Грушенька", "Поющие струны души", которые вошли в репертуар театра "Ромэн".

Сергиенко награжден орденом Дружбы, почетной грамотой президента Российской Федерации, является лауреатом премии правительства Москвы. В 1997 году удостоен почетного звания народного артиста РФ.