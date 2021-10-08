Международный театральный фестиваль "Царь-сказка" открылся в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Царь-сказка" открылся в пятницу в Великом Новгороде. Фестиваль пройдет с 8 по 12 октября на площадке Новгородского театра для детей и молодежи "Малый". В этом году впервые часть программы пройдет в онлайн-формате, а также будет представлена спецпрограмма, сообщила ТАСС шеф-координатор "Царь-сказки" Татьяна Боброва.

"В рамках фестиваля будут показаны 17 спектаклей из девяти стран мира. <...> В этом году фестиваль проходит в гибридном формате. <...> Помимо программы театральных спектаклей для всех возрастов театральных зрителей, фестиваль представляет цикл проектов специальной программы, которая нацелена на образование, открытость театральному современному процессу, презентацию новых форм сотрудничества в области театра для детей и молодежи", - сообщила она.

В этом году фестиваль пройдет сразу в трех локациях - на сцене театра "Малый", в Новгородской Филармонии им. Аренского и на онлайн-платформе kingfestival.ru. В зарубежной онлайн-программе будут представлены театральные компании из Германии, Франции, Китая, Швейцарии, Латвии, впервые фестиваль представит в онлайн-программе театры из ЮАР и Индонезии. В завершающий день фестиваля будет представлен специальный культурный проект "День Канады" совместно с посольством Канады в РФ в течение одного дня на сайте фестиваля будут представлены два спектакля для детской и взрослой аудитории: известная кукольная постановка WeeFestival Линды Хилл и Томаса Моргана Джонса "Старик и река" из Торонто для малышей и спектакль для взрослых "Немой Макбет", оригинальная невербальная постановка в стилистике театра объекта по шекспировской трагедии от компании La Fille Du Laitier из Монреаля.

Помимо программы театральных спектаклей, фестиваль представляет цикл проектов "Специальной программы", которая нацелена на новые знания, развитие возможностей мобильности театров, презентацию новых форм. В специальной программе фестиваля проект "Лекторий" аккумулирует новые знания и диалог с практиками театра. В программе лектория планируется встреча с писателями, чьи книги стали спектаклями, режиссерами, театральными критиками. Лекции пройдут в Новгородском университете им. Ярослава Мудрого, в библиотечном центре "Читай-Город" и Филармонии.

Фестиваль "Царь-сказка" проводится с 1992 года каждые два года Новгородским театром для детей и молодежи "Малый". Важность фестивальной миссии - в развитии контактов и обмене опытом, формировании новых культурных связей и творческих встречах в области современного театра для молодой аудитории.