Хибла Герзмава передаст Русдраму средства от сольного концерта в Сухуме

СУХУМ, 9 октября. /ТАСС/. Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава выступила в Сухуме с сольным концертом, вырученные от концерта в пятницу и предстоящего концерта в субботу средства певица передаст Государственному русскому театру драмы (Русдрам) им. Искандера.

"Для Русдрама большая честь принимать на своей сцене концерты Международного музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает". Этот фестиваль, родившийся в Абхазии в 2001 году, шагнул далеко за пределы нашей страны, везде становится крупным музыкальным событием", - сказал перед началом концерта гендиректор театра Ираклий Хинтба и озвучил приветствие участникам и гостям фестиваля от министра культуры России Ольги Любимовой.

Певица исполнила романсы Глинки, Римского-Корсакова, Дворжака и других композиторов под аккомпанемент концертмейстера, заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной. Герзмава исполнила кавантину Нормы из оперы Беллини "Норма", арию Тоски из оперы Пуччини "Тоска", арию Леоноры из оперы Верди "Трубадур".

В завершение концерта певица рассказала, что рояль, на котором ей аккомпанировали, привезен из Японии в подарок Сухумскому музыкальному училищу в честь 90-летнего юбилея. "В этом году у моего музыкального училища юбилей, и мы этот рояль с [меценатом] Евгением Паландом дарим училищу. Дай бог, чтобы в музыкальном училище воспиталось еще много больших музыкантов, пусть там всегда звучит музыка", - сказала Герзмава.

Концерт Герзмавы - единственное культурное мероприятие в республике за три месяца, поскольку с 12 июля приостановлена деятельность всех учреждений культуры из-за неблагоприятной эпидобстановки. После концерта певица сообщила журналистам, что решила поддержать в это непростое время Русский театр и все вырученные с продажи билетов средства останутся Русдраму. В ноябре Герзмава планирует приехать в Сухум с дирижером Владимиром Спиваковым и провести концерт с оркестром "Виртуозы Москвы". Директор Русдрама поблагодарил оперную певицу за поддержку и подчеркнул, что финансовая помощь поможет театру выжить в этот непростой период.

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" проводится с 2001 года. Фестиваль начал свою историю в Абхазии и расширил свою географию. Концерты в рамках фестиваля проходили в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве, в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Музикферайн в Вене. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Герзмава с 1995 года является солисткой (сопрано) Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".