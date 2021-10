Главный театрально-концертный центр Вашингтона отмечает 50-летие

ВАШИНГТОН, 9 октября. /Корреспондент ТАСС Иван Пильщиков/. Главный театрально-концертный комплекс Вашингтона - Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди - отмечает 50-летие, приуроченные к этому мероприятия будут проходить в течение года. За минувшие полвека здесь выступали выдающиеся исполнители со всего мира, публике, в частности, запомнились многие российские коллективы, рассказали в субботу ТАСС в пресс-службе Кеннеди-центра.

Начало торжеств совпало по времени с возобновлением регулярных очных представлений в помещениях комплекса. Они были закрыты для публики весной 2020 года из-за пандемии. В прошлом месяце под крышей центра возобновились регулярные представления в присутствии зрителей. От них пока требуют подтверждения вакцинации от коронавируса или отрицательных результатов ПЦР-теста.

"Не могу представить лучше способа выйти из темноты последних месяцев, нежели открытие ярким празднованием на весь сезон, посвященным богатой истории центра и блестящему будущему искусства в нашей стране, - заявила ТАСС президент Кеннеди-центра Дебора Раттер. - Хотя мы по-прежнему пытаемся преодолеть трудности в сфере здравоохранения и финансов, главным для нас при планировании и подготовке является стремление представить сезон и дать зрителям новые впечатления, позволяющие познакомиться с 50-летней историей нашего национального культурного центра". "Мы вновь оживим ее и сделаем так, чтобы все были приглашены и рассказали свою собственную историю", - подчеркнула Раттер.

Мероприятия по случаю 50-летия

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кеннеди-центра, "в течение сезона 2021-2022 годов состоятся торжества в самых разных жанрах". Всех желающих, в частности, приглашают принять участие в посвященных искусству и истории семинарах, мастер-классах и других мероприятиях, которые пройдут на базе комплекса. В субботу, к примеру, на площади рядом с центром в присутствии зрителей начали раскладывать огромную мозаику под названием We Are All Connected ("Мы все взаимосвязаны") с узором в виде соединенных линиями кругов. По замыслу организаторов, это должно напомнить о наличии связей между людьми.

"50-й сезон начался посвященным 50-й годовщине праздничным концертом с участием звезд", - отметила представитель центра. Он состоялся 14 сентября и был показан в эфире телеканала PBS 1 октября. В роли ведущей выступила американская актриса и певица Одра Макдональд, которая шесть раз становилась лауреатом театральной премии "Тони".

В сентябре в центре открылась выставка под названием If These Halls Could Talk ("Если бы эти залы могли говорить"). В течение года на ней можно ознакомиться с архивными материалами, фотографиями, видео- и аудиозаписями, рассказывающими об истории вашингтонской сценической площадки и людях, сделавших вклад в ее работу.

В ноябре рядом с центром, как ожидается, будет установлена бронзовая статуя 35-го президента США Джона Кеннеди, в честь которого назван театрально-концертный комплекс. Изваяние создано в нью-йоркской студии скульпторов Айвена и Эллиота Шварцев.

В марте 2022 года в Кеннеди-центре планируются сразу четыре мировых премьеры Вашингтонской национальной оперы. Программа, посвященная драматическим моментам американской истории, получила название Written in Stone ("Высечено в камне").

Кульминацией торжественных мероприятий по случаю 50-летия станет показ в сентябре 2022 года новой интерпретации музыкального спектакля Mass ("Месса") американского композитора, пианиста и дирижера Леонарда Бернстайна (1918-1990). Именно это представление стало первым, которое показали на сцене Кеннеди-центра примерно полвека назад.

Публика помнит артистов из России

В пресс-службе центра отметили, что за последние полвека под его сводами выступали исполнители и творческие коллективы со всего мира, в том числе российские. "Искусство обращается к человеческому духу. Его воздействие преодолевает все границы, политические разногласия, связывает нас с обществом, друг с другом, окружающим миром - близким и далеким", - констатировала представитель театрально-культурного комплекса.

"У нас богатая история привлечения на наши сцены исполнителей со всего мира. В частности, в центре давно выступают некоторые из наиболее выдающихся российских артистов и трупп, - добавили в пресс-службе. - Среди незабываемых выступлений - выходы на сцену мастеров балета Михаила Барышникова и Наталии Макаровой, оба они являются лауреатами премии Кеннеди-центра; прославленного Рудольфа Нуреева, спектакль Академического Малого драматического театра - Театра Европы "Три сестры", поставленный в 2017 году Львом Додиным, с Ириной Тычининой в числе исполнителей главных ролей; выдающийся балет Мариинского театра, который ежегодно принимает участие в балетном сезоне центра <...>".

Среди наиболее запомнившихся американской публике представители Кеннеди-центра также назвали вошедшие в программу "В фокусе Россия" выступления оперной труппы Мариинского театра в 2010 году. Тогда, в частности, была представлена опера Сергея Прокофьева "Война и мир", состоялись выступления Анны Нетребко.

История центра

В Конгрессе США идею создания в Вашингтоне национального культурного центра начали обсуждать в 1955 году. В 1958 году соответствующая законодательная инициатива была утверждена, ее подписал 34-й американский президент Дуайт Эйзенхауэр. Предполагалось, что часть средств на строительство поступит в качестве пожертвований в последующие годы. Оценки стоимости проекта постоянно менялись в сторону увеличения по мере работы над ним.

Джон Кеннеди и его супруга Жаклин активно участвовали в кампании по сбору средств на строительство центра. После убийства Кеннеди в 1963 году комплекс было решено назвать в его честь.

Кеннеди-центр впервые открыл свои двери в сентябре 1971 года и с тех пор стал постоянным домом для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.