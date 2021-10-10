Театр им. Моссовета поставил абсурд-ноктюрн "Восемь любящих женщин" по пьесе Робера Тома

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета в воскресенье представит на Основной сцене первую премьеру 99-го сезона - спектакль "Восемь любящих женщин" по пьесе французского драматурга Робера Тома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Многие знают пьесу Робера Тома по фильму Франсуа Озона "Восемь женщин", снятому в 2002 году. Сама же пьеса в этом году отмечает 60-летие со дня премьеры первой постановки, состоявшейся 28 августа 1961 года в самом сердце Парижа в театре Эдуарда VII. С тех пор она не сходит со сцен театров мира", - сказала собеседница агентства.

По сюжету это детективная история о том, как дамы трех поколений одной семьи и их домочадцы ведут самостоятельное расследование убийства главы фамилии, совершенного в канун Рождества.

"Спектакль Театра имени Моссовета дает собственный взгляд на популярный сюжет, определяя жанр постановки как "психоделический абсурд-ноктюрн с элементами черной комедии", - пояснили в пресс-службе.

Режиссер спектакля - Олеся Невмержицкая. Художественным руководителем постановки выступил Евгений Марчелли, новый худрук театра.

"Восемь любящих женщин" - это прежде всего звездный состав исполнителей. В главных ролях заняты народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки РФ Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгения Крюкова и другие, перечислили в пресс-службе.

Мнения участниц спектакля

Перед премьерой своими впечатлениями о спектакле поделились его участницы. "У нас такой хороший ансамбль, мы все друг друга поддерживаем, сроднились во время этой работы, и у нас никогда не было конкуренции, как-то мы очень хорошо договаривались, нам друг с другом интересно", - призналась Ольга Кабо.

Не скрывала чувств и ее коллега, приглашенная актриса Анна Галинова. "Я была "на новеньких", - сказала она, - я пришла к этим прекрасным актрисам. Мне было очень хорошо с ними и комфортно, меня никто не ел, не кусал. Я им очень благодарна за такой теплый прием".

Итог дискуссии подвела Ольга Остроумова. "Жанр нашего спектакля - психоделический абсурд-ноктюрн с элементами черной комедии, так определил художественный руководитель постановки. Работая в этом жанре, мы должны были свести зрителя с ума, я надеюсь, еще сведем", - с улыбкой пообещала актриса.