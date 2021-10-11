На восстановление музея в Керчи после дождей потребуются десятки миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, закрывавшийся летом из-за подтоплений в Керчи, возобновил работу с ограничениями для туристов. На его полное восстановление потребуются десятки миллионов рублей, сообщила в понедельник журналистам министр культуры Крыма Арина Новосельская.

"В Аджимушкае провал карстовый, сейчас требуется серьезное очень финансирование для такой масштабной археологии. Мы пока не понимаем, какой огромный вред нанесла эта стихия археологии. Я думаю, не меньше, чем десятками миллионов мы будем исчислять [ущерб]", - сказала она.

Новосельская уточнила, что для определения степени ущерба будут проведены исследования. "Все, что внутри, мы восстанавливаем. И уже ряд приняли работ, которые выполнены новым подрядчиком. Но есть, конечно, моменты, которые мы не понимаем, вроде бы экспозиция спокойно стоит и проходимость там достаточно высокая. Надо, чтобы специалисты, как мы говорим, постучали, послушали, что там с почвами происходит. Ограничено посещение [туристами], не понимаем пока нагрузок на почвы", - пояснила министр.

Посещение Царского кургана по-прежнему ограничено. "Есть абсолютно точное понимание, что нужно делать, мы уже занялись им. Как и на всех других объектах, которые пострадали от наводнения", - рассказала министр.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. В июне основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, в июле - на Бахчисарайский район. В середине августа сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Царский и Мелек-Чесменский курганы приостановили прием туристов.