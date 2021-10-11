Центробанк выпускает в обращение памятную монету в честь юбилея театра им. Вахтангова

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России 12 октября выпустит в обращение памятную серебряную монету "100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова" номиналом три рубля, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Монета изготовлена качеством "пруф". Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Тираж монеты составит 3 тыс. штук.

На аверсе расположено рельефное изображение герба РФ, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", указаны дата, номинал, обозначение металла, проба, знак монетного двора и масса драгметалла в чистоте. На реверсе расположено рельефное изображение логотипа празднования 100-летия театра. Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ.