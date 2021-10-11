Пушкинский музей представит новую концепцию старых залов 19 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 19 октября представит после реэкспозиции шесть залов Главного здания в новой концепции. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе музея.

"19 октября ГМИИ им. А. С. Пушкина представит новую концепцию постоянной экспозиции старых мастеров. Шесть залов первого этажа Главного здания откроют публике не только новый дизайнерский взгляд на пространство музея, но и современное представление о старой живописи в классическом музее XXI века", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в новом виде предстанут залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV-XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы. Ранее сообщалось, что решение задачи представить классический музей в современном облике было поручено французскому сценографу, историку искусства Патрику Уркаду.

"Реэкспозиция залов искусства старых мастеров - попытка переосмыслить и пространство, и произведения, представленные в нем. Эта работа оказалась своего рода интеллектуальным экзерсисом, позволившим самим хранителям по-новому посмотреть на произведения, которые они изучают и хранят многие годы, задуматься о сущности постоянной экспозиции и о ее драматургии. Кураторы, работавшие над обновлением пространства музея вместе с приглашенным сценографом, хотели подчеркнуть значимость каждого отдельного произведения, представленного в экспозиции", - пояснили в музее.

После обновления первого этажа Главного здания музея классическая французская живопись вернется в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 года по 2006 год. Кроме того, в зале, где обычно проводились камерные временные выставки, впервые разместится часть постоянной экспозиции: живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство Германии и Нидерландов XV-XVI веков. Искусство Византии и раннего итальянского Возрождения останется в прежнем пространстве, но зрители увидят его в ином свете. Как отметили в музее, в целом это новаторская экспозиция, но ее цель - вернуть залам свет и пространство такими, как изначально их видели создатели музея: Иван Цветаев и Роман Клейн.

Музей переживает масштабную трансформацию. В данный момент ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию "Музейного городка". В ближайшие годы будут открыты Депозитарно-реставрационный и Выставочный центр, Галерея старых мастеров и Дом текста. Территория ГМИИ им. А. С. Пушкина увеличится к 2027 году более чем в два раза - до 105 тыс. кв. м.