В Чечне начали строительство нового музея имени М. Ю. Лермонтова

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Строительство нового музейного комплекса имени М. Ю. Лермонтова началось в чеченском селе Валерик, где поэт провел годы своей второй ссылки и написал одноименное стихотворение. Об этом сообщил журналистам глава администрации Ачхой-Мартановского района Темирлан Хучиев.

"В селе Валерик начато строительство музея имени Михаила Лермонтова. Именно здесь знаменитый русский писатель провел годы своей второй ссылки и написал одно из своих самых знаменитых стихотворений "Валерик". Объект будет возведен рядом с рекой Валерик на месте знаменитого сражения 1840 года, благодаря которому она получила свое название "Река смерти", - отметил Хучиев.

По его словам, в селе уже есть действующий музей имени Лермонтова, который два года располагается в местной школе. "Он пользуется большой популярностью как у жителей, так и гостей региона, однако ограниченное пространство музея создавало трудности для посетителей. Теперь для них построят новый комплекс, который также будет включать в себя зону отдыха и различные архитектурные сооружения", - добавил он.

В 2004 году в Чеченской Республике создали первый литературный музей имени М. Ю. Лермонтова в селе Парабоч Шелковского района, где с 1964 года стоит мемориальная доска, свидетельствующая о пребывании поэта в имении Хастатовых в 1818, 1837 и 1840 годах. В экспозиции представлена обстановка дома Хастатовых, предметы эпохи, а также полное собрание сочинений Лермонтова.