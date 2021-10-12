В Пятигорске откроется выставка картин, посвященная Донбассу

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Выставка акварелей "Краски великанов", состоящая из картин 14 авторов из Донбасса, откроется в Пятигорске 14 октября. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Государственного музея-заповедника имени Михаила Лермонтова.

"В отделе Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова "Дом Алябьева" 14 октября состоится открытие выставки "Краски степных великанов", представляющей акварельные работы современных художников Донбасса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в экспозиции будут представлены 26 работ, основная часть которых состоит из городских, сельских, урбанистических пейзажей Донбасса. Выставка демонстрирует произведения 14 авторов, среди которых династия художников-акварелистов - Анатолий, Виктория и Полина Дереза, живописцы Григорий Тышкевич и Георгий Григорьев, скульптор Георгий Беро, мастер акварели на шелке Елена Григорьева, художник и преподаватель Елена Альбрехт. Также будут представлены произведения любителей пленэра Татьяны Маловичко, Светланы Дорошенко и Дмитрия Чиликина, молодых художников Элины Коваленко, Дарьи Москаленко и Ксении Шевченко.

"Ландшафт Донецкого кряжа - степь. На ее пространстве можно увидеть необычные "горы", которые являются одним из главных символов шахтерского региона. Это терриконы - красочные насыпи из пустой породы, полученные в результате добычи угля. <…> Пейзажи Донбасса невозможны без изображения терриконов, они давно стали неотъемлемой составляющей искусства донецких художников", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что выставка является совместным проектом художественного музея "Арт-Донбасс" города Донецка и ГБУК СК "Музей М. Ю. Лермонтова".