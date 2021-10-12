Премьера ремейка фильма "Один дома" намечена на 12 ноября

ТАСС, 12 октября. Кинокомпания 20th Century Studios запланировала премьеру ремейка фильма "Один дома" (Home Sweet Home Alone, 2021) режиссера Дена Мейзера на 12 ноября. Об этом во вторник сообщила кинокомпания на своей странице в Twitter.

В США фильм будет транслироваться на стриминговом сервисе Disney+, отмечается в сообщении. Трейлер фильма уже доступен в интернете.

Согласно кадрам трейлера, родители 10-летнего мальчика, роль которого исполнил Арчи Йейтс, уезжают в отпуск в Японию, забыв дома ребенка. Изначально мальчик наслаждается одиночеством в доме, но затем ему приходится столкнуться с двумя грабителями, роли которых исполнили Роб Делани и Элли Кемпер.

Комедия "Один дома" режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году и собрала в кинотеатрах по всему миру более $476 млн при бюджете $18 млн. В 1992 году вышла вторая серия, которая собрала в прокате $359 млн при затратах в $20 млн. Вскоре вышли еще три части франшизы, не связанные с двумя первыми сериями, под названиями "Один дома 3" (Home Alone 3, 1997), "Один дома 4" (Home Alone 4: Taking Back the House, 2002) и "Один дома 5: Праздничное ограбление" (Home Alone: The Holiday Heist, 2012).