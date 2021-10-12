{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вышел трейлер ремейка фильма "Один дома"

Премьера картины состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+
' 20th Century Studios/YouTube'

Трейлер ремейка комедии Криса Коламбуса "Один дома" появился во вторник на официальном YouTube-канале кинокомпании 20th Century Studios.

Как и в оригинальном фильме, в центре сюжета мальчик, которого родители забыли дома на Рождество, и которому предстоит защищаться от злоумышленников. Единственное глобальное изменение, которое на первый взгляд претерпел ремейк, - имя героя. Теперь его зовут Макс, а не Кевин.

Главную роль в комедии исполнил Арчи Йейтс, который известен зрителям по фильму "Кролик Джоджо". В фильме также снялись Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс, Элли Маки и другие. Режиссером выступил Дэн Мейзер.

Премьера картины состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

Теги
США
В Нижнем Новгороде открылась выставка со старинными видами города в 3D-формате
Всего посетители экспозиции смогут увидеть около 100 фотографий, среди которых работы Андрея Карелина и Дмитрия Смирнова, а также снимки из архива Захария Виноградова
Читать полностью