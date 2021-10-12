В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль документального кино Beat Weekend

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Фестиваль документального кино Beat Weekend, фильмы которого рассказывают о людях и явлениях, повлиявших на современную культуру, начался в Нижнем Новгороде показом картины "Моби" о знаменитом музыканте 1990-х годов. В этом году событие пройдет в том числе на новой площадке в центре культуры "Рекорд", сообщает пресс-служба "Центра 800".

"В год 800-летия Нижнего Новгорода фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend 2021 расширяет программу и выходит на новую площадку центра культуры "Рекорд", - сказано в сообщении.

Так, с 12 по 23 октября в кинотеатрах "Орленок", центре культуры "Рекорд" , сети кинотеатров "Империя грез" будут показывать документальные фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру.

В программу фестиваля войдут семь зрительских хитов последнего Beat Film Festival (фильмы-победители национального конкурса) и премьеры короткометражек о российских предпринимателях. Среди фильмов также биография финского архитектора Алвара Аалто ("Аалто"), история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана ("Майкл и его джорданы"), личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье ("Лоран Гарнье: Электрошок"), драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила катастрофа ("Шрамы Али Булалы"). Зрители фестиваля также увидят киноленту о том, как жители Нью-Йорка ищут любовь в дейтинг-приложениях ("В поиске"), и исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education ("Лепота"). Фильмом открытия Beat Weekend стал "Моби" - самый знаменитый электронный музыкант 1990-х рассказывает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.

Кроме того, на Beat Weekend впервые будут показаны фильмы-победители национального конкурса, который был создан в рамках Beat Film Festival для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров, снимающих фильмы о новой реальности и культуре. Это "Чиллнобыль", снятый гватемальцем Пабло Рохасом Кастильо, фильм рассказывает о попытке устроить рейв у Чернобыльской АЭС и столкновении ценностей разных поколений. "Трещины" Паши Никифорова - манифест известного петербургского граффити-художника Макса Има и его единомышленников, которым есть что сказать о городе, уличном искусстве и обществе. В центре сюжета фильма Глеба Середы "Крос" - экзистенциальное путешествие двух друзей-скейтеров за пределы города под андеграундную электронику лейбла Johns’ Kingdom.

В программу Beat Weekend, помимо кинопоказов, также войдут специальные мероприятия, в том числе вечеринки и паблик-токи. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Нижегородской области.