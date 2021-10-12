Два пианиста из России прошли в третий тур конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Жюри Международного конкурса пианистов им. Фредерика Шопена подвело итоги второго тура этого творческого соревнования. Как сообщили во вторник организаторы, в третий тур прошли 23 музыканта.

В списке продолжающих участие в конкурсе фигурируют два пианиста из России - Ева Геворгян и Николай Хозяинов. Они продолжат борьбу, соревнуясь в мастерстве исполнения произведений Шопена с участниками из 11 стран, в том числе Польши, Канады, США, Южной Кореи и Японии.

Конкурс пианистов им. Шопена - один из старейших в мире. За годы своего существования он стал престижным музыкальным смотром. Первый конкурс состоялся в Варшаве в 1927 году, а затем проводился каждые пять лет, за исключением периода Второй мировой войны. Нынешний смотр должен был состояться осенью прошлого года, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

Победительницей смотра, который состоялся в 2010 году, стала российская пианистка Юлианна Авдеева. В 2015 году первое место завоевал молодой музыкант из Южной Кореи Сенг Чжин Чо. Вышедший в финал творческого соревнования российский исполнитель Дмитрий Шишкин оказался тогда шестым.

Смотр проводится уже в 18-й раз. В прошлом году на него поступило рекордное число заявок - более 500. Предварительный отбор прошли 164 пианиста из 33 стран. В финал вышли 87 исполнителей, среди которых было восемь пианистов из России.

В творческом соревновании могут принять участие молодые музыканты в возрасте от 18 до 29 лет. Особенностью конкурса является то, что его участники могут исполнять исключительно произведения Шопена. В первом туре конкурсанты представляют на суд жюри мастерство исполнения этюдов, ноктюрнов, во втором играют баллады, скерцо и вальсы, в третьем - сонаты и мазурки, а в финале - фортепианные концерты.