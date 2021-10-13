Большой симфонический оркестр сыграет в "Зарядье" мировую премьеру

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр (БСО) им. Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева в среду впервые сыграет симфоническую фантазию Дениса Шаповалова "Чайковский - Дворжак. Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича". Композитор лично продирижирует мировой премьерой в московском зале "Зарядье", сообщила пресс-служба коллектива.

"В этот день в столичном зале состоится мировая премьера нового произведения Дениса Шаповалова - симфонической фантазии "Чайковский - Дворжак. Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича", посвященной маэстро Владимиру Федосееву. И для исполнения своего музыкального подарка композитор встанет за дирижерский пульт. Несмотря на то, что Шаповалов с 2006 года выступает как дирижер в России и за рубежом, этот концерт станет его дирижерским дебютом в Москве", - отметили в БСО.

В программу вечера также войдут сочинения композиторов, упомянутых в названии симфонической фантазии: Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака и Четвертая симфония Петра Чайковского. В оркестре напомнили, что чешский и русский авторы были современниками, но не смогли встретиться: во время гастролей Дворжака в Москве и Петербурге Чайковский гастролировал в Европе, а когда осенью 1892 года русский гений приехал в Прагу по случаю постановки там "Пиковой дамы", его коллега находился в концертном турне по Америке. "Но их музыкальные произведения часто "встречаются" на сцене, что произойдет и в концерте Дениса Шаповалова с БСО и Владимиром Федосеевым", - отметили организаторы.

Виолончелист и композитор Денис Шаповалов - победитель XI Международного конкурса им. Чайковского. Он выступает с ведущими оркестрами в лучших залах мира: венском "Музикферайн", "Концертгебау" в Амстердаме, в Королевском зале в Лондоне и других. Его сочинения регулярно звучат на международных фестивалях в России, Литве, Польше, Грузии, Сербии, Италии и Швейцарии.