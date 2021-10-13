Экспертный совет Минкультуры одобрил выделение грантов 10 частным циркам

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства культуры РФ одобрил 10 из 11 поданных частными цирками заявок на получение грантов из федерального бюджета. Заседание совета впервые состоялось в среду в стенах ведомства и транслировалось онлайн.

"Экспертный совет только что создан и заседает впервые, потому что до сего момента гранты цирковым организациям никогда не выдавались", - подчеркнула статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Заявки принимались с 26 августа по 29 сентября. Общая сумма составила 180 млн рублей - в два раза больше объема финансирования, установленного постановлением правительства РФ. По правилам экспертный совет мог поддержать не менее 10 проектов.

Гранты на поддержку российского циркового искусства будут распределяться ежегодно и предназначены для создания частными цирками новых программ, их проката в России и за рубежом.

Манилова отметила, что в будущем верхняя планка запрашиваемых средств будет ограничена, а приоритет будет отдаваться проектам, готовым к формату софинансирования, для более справедливого распределения финансирования. "Те, кто слабее, выше ставит свой запрос. Дальше мы ко всем применяем одинаковый коэффициент - 0,5 в нашем случае (так как сумма запрашиваемых средств была в два раза меньше выделяемых государством - прим. ТАСС). И получается, что тому, кто заявил 7 млн рублей поддержки, мы хотим дать 7 млн, но не можем и должны дать 3,5 млн. А тому, кто заявил 30 млн рублей, мы обязаны дать 15 млн", - пояснила она.