Адель выпустит в ноябре новый альбом

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Британская певица Адель сообщила, что ее новый студийный альбом под названием "30" выйдет 19 ноября.

"30 - ноябрь 19", - сообщила 33-летнаяя певица в среду в Twitter, снабдив лаконичный пост фото с большим заявлением. В нем 15-кратная обладательница престижной музыкальной премий Grammy, которая ранее не исключала ухода со сцены, сообщила, что начала работу над своим четвертым альбомом три года назад. Этот этап Адель назвала "самым турбулентным в ее жизни", рассказав о той помощи, которую ей оказывал один из друзей, оказывая ей поддержку в момент тяжелых страданий. "И вот, наконец-то я готова выпустить этот альбом", - сказала уроженка Лондона.

Что же до названия четвертого альбома, то Адель не стала изменять себе, отразив в нем свой возраст в момент работы над песнями. Все ее предыдущие альбомы певицы сходное название. Так, дебютная пластинка, записанная в 2008 году, называлась "19", диск 2011 года - "21", а 2015 года - "25".

В начале месяца Адель уже опубликовала начало новой песни с будущего альбома. Выход в свет композиции под названием "Easy on Me", что можно перевести с английского, как "Не будь строг со мной", запланировано на 15 октября.

Самым успешным из альбомов певицы стал второй студийный альбом "21", название которого означало возраст исполнительницы в момент его записи. Он возглавил чарты в 30 странах и собрал шесть статуэток Grammy, в каждой из заявленных категорий, включая престижную номинации "За лучший альбом". К настоящему моменту было продано более 31 млн копий диска. В 2013 году за песню к фильму про приключения Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall) Адель была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2018 году среди поклонников певицы активно обсуждалось заявление Адель о том, что она хочет уделять больше времени семье и воспитанию сына. Тогда многие британские газеты расценили это как объявление о завершении карьеры. И хотя официально эта информация никогда не была подтверждена, за последние шесть лет певица не выпустила ни одного альбома.