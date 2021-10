Элтон Джон стал первым музыкантом, попадавшим в топ-10 британских чартов шесть десятилетий

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Британец Элтон Джон (настоящее имя Реджиналд Кеннет Дуайт) стал первым музыкантом, композиции которого входили в топ-10 британских музыкальных чартов на протяжении шести десятилетий. Об этом сообщила в среду британская компания Official Charts company, отвечающая за составление и публикацию британских музыкальных хит-парадов.

Установить рекорд 74-летнему композитору и исполнителю помогла композиция Cold Heart (Pnau Remix), записанная совместно с британской певицей косовского происхождения Дуа Липой. Выпущенный 13 августа сингл в настоящий момент занимает вторую строчку в британском хит-параде и имеет все шансы возглавить его, сместив нынешнего лидера - песню Эда Ширана Shivers.

Таким образом, Элтон Джон превзошел достижения таких музыкантов, как Элвис Пресли, Шер, Клифф Ричард, Майкл Джексон и Дэвид Боуи, песни которых оказывались в первой десятке британских хит-парадов на протяжении пяти десятилетий.

Всего же композиции Элтона Джона 33 раза попадали в топ-10 хит-парадов на его родине. Впервые это произошло с песней Your Song в 1971 году. Тогда она заняла седьмую строчку, а спустя более 30 лет, в 2002 году, - четвертую. 1970-е годы были самыми успешными в карьере Элтона Джона, если судить по позициям его произведений в музыкальных чартах. Тогда в топ-10 попали десять песен, в том числе такие и в настоящее время часто исполняемые композиции, как Rocket Man, Don’t Go Breaking My Heart и Are You Ready for Love.

До первой же строчки в музыкальных рейтингах добирались семь синглов Элтона Джона. Самым популярным стал двойной Candle In The Wind 1997 / Something About The Way You Look Tonight, который был выпущен в 1997 году после трагической смерти в автокатастрофе в Париже принцессы Уэльской Дианы (1961-1997). Диск разошелся тиражом в 4,94 млн копий, что сделало его самым продаваемым синглом в истории британской музыкальной индустрии.