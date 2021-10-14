В Москве открывается выставка номинантов премии Кандинского

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Выставка номинантов 13-й премии Кандинского открывается в четверг в Московском музее современного искусства (ММОМА), из 700 заявок в лонг-лист вошли 34 произведения. Победителей объявят в середине ноября.

"Многие увлекаются проектами в ущерб художественной части. Исследуют какую-то тему, но изобразительный, художественный поэтический ряд отстает. Мне кажется, подавляющее большинство работ, присутствующих здесь, они как раз этот баланс держат, и всегда есть доминанта поэзии, как называл любое творчество Набоков, над исследованием. Исследование присутствует, но доминирует все-таки творческая составляющая", - рассказал ТАСС в преддверии открытия выставки президент Международного культурного фонда Breus Foundation, инициатор премии Шалва Бреус.

В 2020-2021 гг. для участия в творческом конкурсе в оргкомитет премии поступило более 700 заявок из десятков городов всех регионов России. По итогам голосования экспертного совета в лонг-лист вошли 34 номинированных произведения искусства. Среди авторов работ есть номинанты и лауреаты прошлых лет: Виктор Алимпиев, Ян Гинзбург, Полина Канис, Ирина Корина, Алексей Корси, Андрей Кузькин, дуэт МишМаш и другие. Также представлены и новые имена: Алиса Горшенина, Иван Горшков, Катя Муромцева, Алексей Панькин, Иван Петрокович и ряд других. Многие из выдвинутых на Премию Кандинского произведений были показаны на больших персональных выставках, прошедших за последние три года на различных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В номинации "Проект года" представлены 16 произведений, 11 заявлены на номинацию "Молодой художник. Проект года" и еще семь претендуют стать лучшими в номинации "Научная работа". Список финалистов премии объявят в начале ноября, а победители станут известны на официальной церемонии награждения, которая пройдет в ММОМА в середине ноября этого года.

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда Breus Foundation. Задачами Премии Кандинского являются поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.