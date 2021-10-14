В Софии состоялась премьера российской спортивной кинодрамы "На острие"

СОФИЯ, 14 октября. /Корреспондент ТАСС Игорь Ленкин/. Российская спортивная кинодрама "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова была впервые представлена в Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, премьера прошла в среду вечером в Российском культурно-информационном центре и вызвала большой зрительский интерес. В Софию фильм приехал из Северной Македонии, где завоевал одну из главных наград международного юношеского кинофестиваля "Джиффони Македония".

Болгарский зритель тепло приветствовал продюсера кинокартины Михаил Дегтяря, который рассказал, что в основе сюжета картины лежит реальная история противостояния российских спортсменок Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, и поделился некоторыми деталями съемки фильма.

"Фильм, снятый талантливейшим режиссером Эдуардом Бордуковым, получился интересным, зрелищным и эмоциональным. Я его смотрел с нашими главными героинями - олимпийскими чемпионками Софьей Великой и Яной Егорян. Девушки плакали, высоко оценив работу съемочной группы. Фактически у нас получился первый фильм о фехтовании", - рассказал Дегтярь.

В интервью корреспонденту ТАСС продюсер предположил, что картину "На острие" ждет хорошее фестивальное будущее. "Наше кино только что с большим отрывом победило на международном кинофестивале юношеского кино "Джиффони Македония" в Северной Македонии, до этого [получило] еще более 10 наград на различных фестивалях в России и за рубежом. Но уверен, что это только начало, уже в ноябре фильм будет представлен на фестивалях спортивного кино в Милане и Палермо, где будет смотреться очень выигрышно. Критики, в том числе наши героини Софья Великая и Яна Егорян, признали, что фехтование было снято и представлено идеально и сама история взаимоотношений двух женщин, двух чемпионок - настоящая драма, которая захватывает дух", - рассказал Дегтярь.

Мечты сбываются

Продюсер Дегтярь является мастером спорта СССР по фехтованию. Он поделился, что давно мечтал снять фильм о своем любимом виде спорта. "Естественно, что мечтал сделать фильм о своем любимом спорте, тем более что ничего подобного раньше никто не делал. Мы решили, что это будет фильм о фехтовании, нашли деньги для проведения съемок, а уж потом начали думать, о чем конкретно будет это кино, искали историю, которая бы нас по-настоящему заинтересовала", - поделился продюсер.

"В итоге мне пришла в голову идея рассказать о женской сабле, в 2016 году в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро в личном первенстве выступали две россиянки - опытная Софья Великая и молодая Яна Егорян, - продолжил Дегтярь. - Для России уже не было важно, кто выиграет, - медали уже наши, но у каждой из спортсменок были свои мечты и счеты. Великая была на голову сильнее, но ей не везет на Олимпиадах, где она проигрывает решающие финальные поединки. В Рио было то же самое, она снова проиграла с минимальным разрывом, на этот раз российской дебютантке. <...> Невероятная судьба, невероятная спортсменка, и мы постарались сделать фильм именно на основе этой олимпийской истории".

Великую сыграла Светлана Ходченкова, Егорян - Стася Милославская, их тренера - Сергей Пускепалис. Как уточнил Дегтярь, сценарий писала группа из пяти человек, в том числе режиссер Бордуков. "Снимать было трудно, ведь никто не знал, как снимать фехтование, поэтому одному из лучших операторов Михаилу Милашину пришлось многое изобретать буквально на ходу, хорошо помогла Федерация фехтования России, предоставившая необходимое оборудование и инвентарь. Все спортивные сцены снимались при помощи дублеров, хотя наши артистки и сами прошли краткий двухнедельный фехтовальный курс. Вся работа от замысла до готовой картины у съемочной группы из 25 человек заняла около полутора лет", - рассказал он.

Дегтярь выразил сожаление, что из-за пандемии российская премьера фильма состоялась лишь в ноябре 2020 года, она же помешала его полноценному прокату в кинотеатрах страны, в телевизионном эфире кинокартина "На острие" будет показана на Первом канале до конца нынешнего года.