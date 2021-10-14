Представителя России на "Детском Евровидении" определят 26 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Двенадцать юных музыкантов 26 октября будут бороться за право представлять Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2021". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

"Жюри отобрало 12 песен, исполнители которых выйдут на сцену в национальном финале отборочного тура "Детского Евровидения", который пройдет 26 октября в Москве. Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое войдут деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий", - рассказали организаторы отбора.

Всего на участие в национальном отборе было подано свыше 500 заявок. В полуфинале участвовали 65 детей и подростков со всей России.

Финал конкурса "Детское Евровидение" пройдет в Париже 19 декабря под слоганом "Воображай", что является отсылкой к победной песне прошлого года французской певицы Валентины Тронель. В смотре этого года примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Украины. Планируется, что конкурс пройдет в очном формате. В России шоу будет транслировать в прямом эфире телеканал "Карусель".

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте от 9 до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.