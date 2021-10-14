Режиссеры Богомолов и Райхельгауз проведут онлайн-прогулки по театральным местам Москвы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Две новые виртуальные прогулки по театральным местам Москвы появились на Youtube-канале Мосгорнаследия. В роли гидов выступили известные театральные режиссеры Константин Богомолов и Иосиф Райхельгауз, сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"В рамках экскурсии с руководителем театра "Школа современной пьесы" Иосифом Райхельгаузом зрители смогут узнать историю возникновения дома на Трубной, где сейчас расположен театр. Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов расскажет, где жила знаменитая актерская династия Садовских, какой дом в Москве стал прототипом итальянского дворца Палаццо Тьене, а также объяснит, почему район Малой Бронной в свое время стали сравнивать с латинским кварталом", - говорится в сообщении.

Такие прогулки помогают посетителям сайта окунуться в атмосферу старого города, не выходя из дома, либо же наоборот - посмотрев маршрут, повторить потом его самостоятельно в очном формате.

"Мы стараемся делать как можно больше авторских экскурсий. Даже самые привычные места города могут заиграть по-новому, если смотреть на них глазами другого человека", - приводятся в сообщении слова главы департамента Алексея Емельянова.

Также на Youtube-канале департамента публикуются видеоэкскурсии с популярными актерами Владимиром Машковым и Геннадием Хазановым, мастер-классы, онлайн-трансляции семинаров и конференции. Виртуальные лекции по истории, архитектуре и археологии, а также множество видеороликов, посвященных сохранению московских объектов культурного наследия будут интересны людям всех возрастов.