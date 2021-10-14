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Кириенко заявил, что номинация для малых городов необходима фестивалю "Культурный код"

В небольших муниципалитетах влияние фестиваля видно особенно сильно, считает первый заместитель руководителя Администрации президента

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 14 октября. / ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает правильным введение отдельной номинации для малых городов и небольших населенных пунктов в международном фестивале современного искусства "Культурный код". Об этом он сообщил журналистам в четверг перед церемонией закрытия фестиваля в поселке Солнечнодольск (Ставропольский край).

"Это здорово, что Солнечнодольск смог победить в конкуренции с городами-миллионниками, три победителя - Казань, Челябинск и Солнечнодольск. Но мне кажется правильной идея для таких небольших городов и поселков сделать отдельную номинацию", - сказал он.

Инициативу о введении отдельной номинации озвучил глава Ставрополья Владимир Владимиров во время встречи с участниками фестиваля. Он отметил, что участие всех жителей края позволило поселку с населением 11,5 тыс. человек войти в число победителей. "Было сложно бороться, пришлось подключать весь край, чтобы мы попали в этот конкурс, соревновались с городами-миллионниками. Если будет такая возможность - сделать градацию для населенных пунктов, поселков городского типа или городов с населением до 50 тыс. [отдельную номинацию]. Для жителей это большое событие", - сказал он.

В небольших муниципалитетах влияние фестиваля видно особенно сильно, считает Кириенко. "Когда в большом городе появляется несколько десятков художественных произведений на фасадах - это, конечно, здорово, потому что украшает город. Но когда это происходит в поселке, где почти все фасады украсили, это кардинальное изменение. Больше всего меня сегодня радовала радость в глазах жителей, детей. <...> Они по-другому начинают смотреть на свой город, на свой дом, на свои возможности", - сказал он.

Фестиваль "Культурный код" организован при поддержке ОНФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Главная цель фестиваля - создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Участники фестиваля создают муралы на фасадах домов, встречаются с художниками, проводят лекции о современном искусстве. В поселке Солнечнодольске художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах многоэтажных домов.

Теги
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичСеверный Кавказ
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