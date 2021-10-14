Кириенко сообщил, что идеи художников учтут при развитии фестиваля "Культурный код"

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 14 октября. / ТАСС/. Идеи участников международного фестиваля уличного искусства "Культурный код" учтут при проведении мероприятия в следующем году. Об этом сообщил по итогам встречи с художниками в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Идеи очень хорошие, давайте попробуем все в следующем году обязательно воплотить. Мне кажется крайне важным, действительно, привлечь детей - идея о том, чтобы вместе с детьми настоящие художники сделали фасады", - сказал он.

Во время встречи художники высказывали идеи о привлечении профессиональных критиков к рецензированию работ, музейное сообщество к показу работ в разных городах страны. Также авторы предлагали расширить формат фестиваля и пригласить к участию скульпторов, архитекторов.

"Все идеи показались правильными - действительно, можно расширить пространство, чтобы и скульпторы участвовали. Это особенность фестиваля - совместное творчество", - отметил Кириенко.

Фестиваль "Культурный код" организован при поддержке ОНФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Главная цель фестиваля - создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Участники фестиваля создают муралы на фасадах домов, встречаются с художниками, проводят лекции о современном искусстве. В поселке Солнечнодольске художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах многоэтажных домов.