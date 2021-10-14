Умер заслуженный художник России Умар Мижев

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Заслуженный художник России, Народный художник Карачаево-Черкесии, автора Герба республики Умар Мижев умер в четверг на 75-м году жизни, сообщили в Министерстве культуры Карачаево-Черкесии.

"Ушел из жизни главный художник Карачаевского драматического театра им Ш .М. Алиева, член Союза художников России, заслуженный художник России, народный художник КЧР, автор герба КЧР Умар Мижев. Он был настоящим патриотом, профессионалом своего дела и просто хорошим человеком", - говорится в сообщении.

В министерстве принесли соболезнования родным и близким художника.

Умар Крым-Гериевич Мижев родился 25 сентября 1947 году в селе Ленинполь Киргизской ССР. Окончил художественно-графический факультет Карачаево-Черкесского государственного педагогического института. В 1987 году вступил в Союз художников СССР, а с 1991 по 1992 год возглавлял Карачаево-Черкесское отделение Союза художников РФ, работал художником-постановщиком республиканского Карачаевского драматического театра.

Мижев выступал участником областных, всесоюзных и всероссийских выставок, являлся художником-постановщиком более 30 спектаклей, автором-оформителем более 40 книг и представлял работы в техниках живопись, графика, войлок и фотография. Также являлся оформителем первого карачаевского балета "Айтуган - дочь Карчи". В своих работах художник воспевал красоту родного края, возвращался к истории народа и рассказывал о местных жителях.