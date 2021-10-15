В Кремле откроется выставка, посвященная Александру Невскому

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выставка "Александр Невский. Имя, символ, легенда", приуроченная к 800-летию со дня рождения правителя и полководца, открывается в пятницу в парадном вестибюле Оружейной палаты, сообщили ТАСС в пресс-службе Музеев Московского Кремля.

"Александр Невский - это очень важная фигура для нашего государства, очень важная фигура для русской истории и очень важная фигура для нашей исторической памяти, для буквально каждого периода развития русской истории, которая связана с различными завоеваниями, серьезными военными и победами, и потерями", - заявила журналистам накануне открытия выставки генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Она напомнила, что Александр Невский известен как выдающийся военачальник, который не проиграл ни одной битвы, он являлся ключевой фигурой для правящих домов Рюриковичей и Романовых, был канонизирован в начале царствования Ивана Грозного. А Петр I установил в России высший военный орден - орден Святого Александра Невского.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Гагарина отметила, что XIII век - это трагический период русской истории, и памятников, экспонатов того времени практически не осталось. "XIII век - очень тяжелая эпоха для русского государства, когда уничтожено было практически все. Мы, наверное, до XV века, XIV века не знаем и памятников архитектуры, до нас дошли очень единичные иконы, а уж все, что связано с бытовой историей, военной историей, до нас практически не дошло. Все обросло легендами, все было уничтожено", - пояснила Гагарина.

В экспозиции представлены знаковые предметы из собрания Оружейной палаты, связанные с образом и историей почитания образа правителя. Особое место занимает шлем, принадлежавший, как считается, отцу Александра Невского - князю Ярославу Всеволодовичу.

"Мы начинаем со шлема отца Александра Невского - князя Ярослава Всеволодовича. Это одна из самых ранних известных вещей, обнаруженная крестьянкой в лесу. Потому что, по версии академика Оленина, высказанной еще в XIX веке, Ярослав Всеволодович оставил шлем во время бегства после битвы на реке Липеце. И это, действительно, уникальная, ранняя мемориальная вещь, поступившая в Оружейную палату еще при Александре I", - рассказал ТАСС заведующий западным сектором Музеев Московского Кремля Федор Панфилов.

О почитании Александра Невского свидетельствуют иконы и драгоценная фелонь с изображениями князя в монашеских одеждах. "Его образ можно увидеть, например, на золотых дробницах фелони, церковного облачения, которое относится ко времени царя Алексея Михайловича", - отметил собеседник агентства.

Орден Александра Невского

Центральная часть выставки связана с историей ордена Святого Александра Невского, учрежденного по замыслу Петра I его супругой, императрицей Екатериной I в 1725 году. "Мы впервые показываем коллекцию знаков ордена Александра Невского такого состава, начиная от XVIII века и заканчивая началом XX века. Там представлены знаки, которые принадлежали коронованным особам, в том числе эксклюзив, очень редкие вещи - орденские знаки, принадлежавшие иностранным монархам", - сообщил Панфилов. Посетители смогут увидеть уникальный комплекс церемониального костюма конца XVlll века, включающий облачения орденского герольда, кавалера и секретаря ордена Св. Александра Невского, рукописный оригинал "Установления для российских орденов" 1797 года.

Необычный экспонат выставки - шлем XVII века царя Михаила Федоровича Романова. "Выставка неслучайно содержит слово "легенда" в названии. Легенда, связанная с этим шлемом, заключается в том, что, когда стали искать важные исторические реликвии, этот шлем выбрали в качестве шлема Святого Александра Невского, хотя он создан спустя несколько веков после его смерти", - отметил куратор.

Несмотря на то, что эта легенда была опровергнута уже в 1886 году в описи Оружейной палаты, она осталась жить, добавил он. "Она была в путеводителях XIX века, она распространялась повсюду: и в публикациях, на иконах, на картинах, до сих пор можно увидеть в интернете, что это шлем Александра Невского", - пояснил собеседник агентства. Именно в таком шлеме изображен князь на ордене Александра Невского, учрежденном в годы Великой Отечественной войны. Эта награда также входит в экспозицию.

Выставка продлится до 12 января 2022 года.