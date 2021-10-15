Джойс ДиДонато исполнит в Петербурге цикл "Зимний путь" Франца Шуберта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Джойс ДиДонато исполнит в пятницу в Большом зале филармонии вместе с пианистом Крейгом Терри вокальный цикл Франца Шуберта "Зимний путь". Американская певица стала участницей программы "Лучшие музыканты мира", посвященного 100-летию Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Есть давняя традиция исполнения цикла "Зимний путь" мужскими голосами. И я бы, несмотря на предложение Carnegie Hall, не стала бы петь этот цикл, если бы не смогла привнести в него что-то свое, абсолютно новое. Эту подсказку я нашла в тексте цикла, где речь идет о девушке, переживающей утрату любимого человека. От ее страданий я и исполнила "Зимний путь", найдя в нем свое ощущение этой драмы", - рассказала певица накануне концерта на встрече с жителями города в арт-галерее филармонии.

В этом году певица уже второй раз приезжает в Петербург, где летом дала концерт в Малом зале филармонии. Она высоко оценила акустику обоих филармонических залов.

По словам Джойс ДиДонато, она с детства была уверена, что в России живут хорошие люди. Певица вспомнила, что в разгар холодной войны, когда ей было 13 лет, она написала письмо президенту Рейгану с просьбой обязательно встретиться с президентом Горбачевым, и она уверена, что за столом переговоров они обязательно найдут общий язык. "У меня до сих пор есть невероятное желание примирить людей и прекратить это глупое недопонимание между ними", - говорит Джойс ДиДонато.

Говоря о своих художественных принципах, певица сказала: "Я безумно рада, что живу, что ощущаю в себе стремление искать что-то более возвышенное, и меня совершенно не интересуют ни слава, ни деньги. Все, что я пытаюсь сделать, выходя на сцену, это стать невидимой для того, чтобы полнее выразить ту красоту, которую мне хочется выразить. И если мне это удается и люди открыты для того, чтобы это принять, я по-настоящему счастлива".

Джойс ДиДонато обладает редким лирико-колоратурным меццо-сопрано. Считается одной из самых востребованных оперных исполнительниц. Она - неоднократная обладательница премии Grammy за лучший классический сольный вокал.