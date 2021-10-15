В Петербурге стартует передвижной фестиваль, организованный негосударственными театрами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Второй передвижной фестиваль негосударственных театров Санкт-Петербурга откроется в пятницу на территории "Люмьер-холла". Первым здесь выступит театр "Открытое Пространство" со спектаклем Романа Габриа "Мейерхольд", основанном на биографии одного из новаторов театрального искусства ХХ века.

"В Петербурге давно и успешно работают более 50 негосударственных театральных коллективов разных жанров, больше, чем в любом другом регионе страны. Многие из этих команд представляют город на престижных международных и национальных театральных смотрах. Однако в массовом сознании большинство "негосов" не входят в привычные театральные маршруты во многом потому, что часто не имеют собственной площадки и ведут кочевую жизнь. Передвижной фестиваль - возможность заявить о себе широкой аудитории, привлечь внимание к деятельности негосударственных театров Петербурга", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

В числе участников - театры-лауреаты многочисленных фестивалей и премий: "Кукфо", "Кукольный дом", театр "За Черной речкой", Karlsson Haus, Театральная лаборатория Яны Туминой, "Цехъ", Театро ди Капуа, уличный театр "Небесная карусель". В программу вошли также спектакли новых питерских театральных команд.

Среди трех десятков фестивальных спектаклей в различных жанрах - постановки для детей, подростков, молодежи и взрослой публики. Также в программе - два инклюзивных спектакля и презентация цифрового перформативного проекта "Любовные письма" от Pop-up театра, где зрителей обещают не только познакомить с эпистолярным наследием известных людей, но и научить писать любовные признания. Уличные театры в порядке исключения сыграют свои представления под крышей. Фестиваль продлится три дня.

Негосударственные театры Санкт-Петербурга ныне получают поддержку от городского комитета по культуре. Вместе с государственными труппами они удостаиваются теперь высшей театральной премии города "Золотой софит".